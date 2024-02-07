إجراء عمليات جراحية مجانية لـ192 مريض قلب في مطروح

أعلنت جمعية الأورمان أنه جار حالياً تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتي تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة مطروح، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

دعم محافظ مطروح للأورمان والمجتمع المدني

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم، بجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ودعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ مطروح، مع جمعية الأورمان ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

علاج مرضى القلب بمحافظة مطروح

وقال مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية بدأت في تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة مطروح، واستهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

دعم مرضى العيون

وأضاف أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة مطروح لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، وتوزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماماً.

وأشار «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

192 مريض قلب

وأوضح أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في مطروح في إنقاذ حياة أكثر من 192مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كما نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ما يقرب من ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 809 عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 325 نظارة طبية على غير القادرين.