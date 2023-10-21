إجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم بقيادة طارق الشوربجي، جمعية الأورمان، خلال الفترة القليلة الماضية، في تنفيذ 2835 عملية جراحية وقسطرة علاجية بالمجان تمامًا، لمرضى القلب من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة على أرض المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم الخدمات الطبية ومرضى القلب

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخصوصًا علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية مما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

إجراء جراحات القلب بالمجان

وأضاف أنّ جمعية الأورمان تتولى مسؤولية إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وفي جميع مراكز المحافظة.

استقبال الأطفال أصحاب العيوب الخلقية

وأشار إلى أنّ جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب، والقصر العيني، وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد معها بالمحافظة.

وذكر أنّ الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغيرالقادرين في جميع محافظات الجمهورية بالمجان تمامًا.

دعم مؤسسات العمل الأهلي

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مُشيدًا بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ الفيوم، مؤكدًا أنّ مكتب محافظ الفيوم دائمًا مفتوح أمام جميع مسؤولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.