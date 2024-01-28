المطران عطالله حنا: كان الله في عون أهلنا بغزة المنكوبة في ظل الحرب العدوانية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه بعد مرور 113 يومًا على حرب غزة، فإنّ الغالبية الساحقة من سكان القطاع أصبحوا لاجئين ونازحين في بلدهم، أمّا أعداد الشهداء فقد تجاوزت 26000، ناهيك عن أولئك الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وما اكثر الطموحات والأحلام التي دفنت تحت الركام، وما زالت المعاناة مستمرة.

الحرب على قطاع غزة

وتساءل رئيس أساقفة سبسطية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «إلى متى تستمر هذه المحنة المروعة، والحرب الهمجية التي حصدت أرواح الأبرياء، ودمرت وخربت ولم تُبقي حجرًا على حجر، فغالبية الأبنية في غزة قد دُمرت في إطار سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج، وكأن الهدف من هذه الحرب هو تدمير كل شيء، وعدم الإبقاء على أي من مقومات الحياة في غزة، والآن كل هذا يحدث والعالم يشاهد باستثناء بعض البيانات والمواقف الخجولة التي نسمعها، وطبعًا نحن نقدر موقف جنوب إفريقيا وغيرها من الدول الصديقة، فنحن أوفياء لكل من يقول كلمة حق في هذا الزمن الرديء».

واختتم: «نتمنى بأن تنجح كافة المبادرات الهادفة لوقف الحرب، فلم يعد باستطاعتنا تحمل هذه المأساة المروعة، كان الله في عون أهلنا في غزة المنكوبة، الذين يتعرضون لهذه الحرب العدوانية الشرسة، دون أي وازع إنساني أو أخلاقي.