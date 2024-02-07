برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتى يبدأ من دعم الفلاح والاهتمام بالزراعة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح أولوية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بوضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

تحقيق الاكتفاء الذاتى

وأضاف الديب، في بيان، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى يبدأ من دعم الفلاح والاهتمام بقطاع الزراعة وزيادة المخصصات للبحوث والتطوير في هذا القطاع مع إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة على وجه التحديد، إضافة إلى ضرورة خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل على الحد من بعض العادات التي تساهم في خلق سياسة الإسراف.

مواجهة الزيادة السكانية

وأكد أن مواجهة الزيادة السكانية بطرق وآليات مبتكرة من أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا، ويكون التغلب على هذه الزيادة من خلال إقامة مشروعات بين القطاع العام والخاص، والتوسع في الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، خاصة وأن تحقيق الأمن الغذائي أحد أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية في مصر، خاصة وأن مصر بلد زراعي في الأساس.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية على سبيل المثال بعض الخضروات والفاكهة ويتم تصدير الفائض، وهذا يعنى أن الفلاح لديه الرغبة في العمل ولهذا يجب وضع استراتيجية خاصة بالمحاصيل الأساسية نظرا لتداعيات الأحداث الجارية في العالم أجمع، ولا بد أن تعمل الدولة جاهدة على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال وجود سياسة سعرية واضحة وعادلة من المحصول عن طريق إعلان سعر الضمان قبل زراعة المحصول بوقت كافٍ لتشجيع الفلاح.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وشدد على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية المهمة التي تساعد على حل الأزمة، إضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية الحديثة ليست التقليدية في كافة عمليات الزراعة خاصة بالأراضي المستصلحة حديثا التي يمكن أن يتم تطبيق التكنولوجيا الحديثة عليها، واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، لافتا إلى أن التكنولوجيا الزراعية تساهم بقوة في توفير الوقت والجهد، وتساعد في القضاء على الآفات والحشائش والأمراض التي تصيب المحاصيل، ولهذا ستكون إضافة قوية ونقطة تحول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.