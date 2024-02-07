«النواب» يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد خلال أيام

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وقال «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة تمت إحالته من المجلس إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لكنه لم يناقش حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد».

مظلة حماية اجتماعية للمصريين

وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعد من القوانين التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها لتحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع الفئات بالمجتمع المصري.