عضو بـ«النواب»: ما تقدمه مصر من دعم للفلسطينيين «واجب تاريخي وعربي»

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها.

دعم الفلسطينيين

وقال إن ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين، هو استمرار للواجب التاريخي والعربي الذي تتحمله مصر تجاه الأشقاء، إذ قدمت مصر منذ اندلاع العدوان على الأشقاء الفلسطينيين كل أوجه الدعم على المستويين الإغاثي والدبلوماسي.

وأشار إلى أن مصر استقبلت الجرحى الفلسطينيين من خلال معبر رفح، ولم تغلقه منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وقد أكد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وشدد على أن مصر مستمرة في توجيه كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل زوال العدوان الذي يتعرض له من جانب، ومن جانب آخر الحصول على حقوقه التاريخية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.