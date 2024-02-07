تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الغربية.. كم الرسوم؟

أعلنت مديرية التربية بالغربية، تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 والرسوم المقررة، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية واعتمادها من قبل الدكتور المحافظ طارق رحمي، بنسبة نجاح 89.63%.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وكشف المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 والرسوم المطلوبة، ومكان تقديم التظلم.

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول يكون غدا الخميس، لمدة 15 يوما، وأن المواعيد تبدأ يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، الرسوم قدرها 35 جنيها للمادة الواحدة، ويكون التقديم في كافة الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة.