«تعليم الغربية» تفوز بالمركز الأول لأفضل وحدة مدرسية فندقية 

حصلت مديرية التربية والتعليم بالغربية على المركز الأول لأفضل وحدة مدرسية فندقية والخدمات السياحية، وكذلك المركز الثاني لأفضل وحدة مدرسية لمدرسة طنطا النسيجية في ختام المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني وبمشاركة العديد من وكلاء الوزارة بالمحافظات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه شهد اليوم، ختام فعاليات المؤتمر وشهد تكريم أفضل الوحدات المدرسية في تيسير الانتقال إلى سوق العمل؛ إذ حصدت مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، المركز الأول وحصدت مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة العسكرية علي المركز الثاني.

ويأتي هذا بالإضافة إلى الكأس الذهبية والمركز الأول في مكون ريادة الأعمال والابتكار على مستوى الوحدات الفرعية بالمدارس الـ 10 نطاق عمل المشروع.

وقدم وكيل الوزارة؛ الشكر لكل من الإدارة المركزية للتعليم الفني ولمشروع قوى عاملة مصر، وهنأ حسن المدارس الفائزة وهي: مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، ومدرسة السنطة الصناعية، ومدرسة الشين الصناعية بنات، ومدرسة المحلة التجارية بنات ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة.