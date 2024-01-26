«تعليم الغربية» تعلن أماكن مقرات تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

ناقش ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير إدارة التدريب، آليات بدء تدريبات التأهيل التربوي للدفعة الثانية من معلمي مسابقة 30 ألف معلم.

موعد التدريب المعلمين

وتناول وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية خلال الاجتماع مناقشة آليات وتكليفات تنفيذ التدريب، وتكليفات المدربين القائمين على التدريب، وتكليفات الإشراف والمعاونين، وتجهيز القاعات التي سيتم بها التدريب، وكل ما يتعلق بتدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) التي من المقرر عقدها بداية من يوم الأحد القادم 28/1/2024 ولمدة أسبوعين، بمركز التدريب الرئيسي، والمدارس المحددة لتنفيذ التدريب للتأهيل التربوي لمعلمي مسابقة 30 ألف (الدفعة الثانية).

تدريب 30 ألف معلم

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التدريب سيكون مركزي، ويتم في 7 مقرات للتدريب بمركز التدريب الرئيسي بالمديرية، وفي نطاق إدارتي شرق وغرب طنطا بالمدارس الثانوية كالتالي:

مقر مركز التدريب الرئيسي بالمديرية، و4 مقرات بإدارة شرق طنطا التعليمية، هي مدرسة الجلاء الثانوية، مدرسة الرافعي الثانوية، مدرسة قاسم أمين الثانوية، مدرسة السادات الثانوية، و2 مقر بإدارة غرب طنطا التعليمية، وهي مدرسة الحكمة الثانوية، ومدرسة ام المؤمنين الثانوية.

وأضاف أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديرية.