اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏الأزهرية، ويمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط المخصص لذلك مجانا عبر موقع الأزهر الشريف من هنا.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر في محافظة الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام بلغ 185,908 طالب، حضر منهم 183,842 طالب وطالبة. وأشار في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن 178,179 طالب وطالبة حصلوا على أكثر من 50% بنسبة 96%، في حين حصل 5,663 طالب وطالبة على أقل من 50% بنسبة 3.08%.

طريقة الحصول نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس من جميع المعاهد الأزهرية الموزعة علي مراكز وقرى المحافظة بالكامل بعد إعلانها.

وأشار إلى أن النتائج متاحة إلكترونياً للتيسير على الطلاب في الحصول عليها عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي، ثم اختيار المحافظة وكتابة رقم الجلوس لتظهر النتيجة.