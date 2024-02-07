رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023-2024 اليوم، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وبخصوص رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، فإن قطاع المعاهد الأزهرية أكد أن النتيجة ستظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات المقبلة، وللحصول على النتيجة اضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وفيما يتعلق برابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع درجات الشهادة الابتدائية والتي جاءت كالتالي:

- القرآن الكريم 50 درجة.

- اللغة العربية 50 درجة.

- الرياضيات 50 درجة.

- التربية الإسلامية 50 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

- العلوم 25 درجة.

- اللغة الإنجليزية 25 درجة.