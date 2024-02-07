رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:29 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 - تعبيرية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 - تعبيرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023-2024 اليوم، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وبخصوص رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، فإن قطاع المعاهد الأزهرية أكد أن النتيجة ستظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات المقبلة، وللحصول على النتيجة اضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وفيما يتعلق برابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع درجات الشهادة الابتدائية والتي جاءت كالتالي:

- القرآن الكريم 50 درجة.

- اللغة العربية 50 درجة.

- الرياضيات 50 درجة.

- التربية الإسلامية 50 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

- العلوم 25 درجة.

- اللغة الإنجليزية 25 درجة.

اقرأ المزيد:

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح.. الموعد والرابط

رابط وموعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. جار التصحيح
بقلم أحمد الشرقاوي