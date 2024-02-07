أعلن اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح بدء أعمال تطوير مدخل مدينة مرسى مطروح، في إطار خطة الدولة لتنمية قطاع غرب مصر، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

توسعة مدخل مدينة مرسي مطروح

وتابع محافظ مطروح، اليوم، أعمال توسعة مدخل مدينة مرسي مطروح امتداداً من الكيلو 8 بالطريق الدولي الساحلي «مطروح إسكندرية» إلى داخل المدينة استكمالاً لأعمال التطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة السيارات والسفر علي الطريق.

التنسيق بين الأجهزة التنفيذية

كما تابع السكرتير العام للمحافظة الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق عند منطقة الكيلو 4 شرق مرسى مطروح، موجهاً بتواجد ممثلي جميع مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية المعنية والتنسيق بين مجلس مدينة مطروح وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف والصحي والغاز والتليفونات وغيرها خلال تنفيذ الأعمال والتنسيق فيما بينهما لتذليل أي عقبات والتوجيه لإدارة مرور مطروح بتيسير الحركة مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية بالتحويلات المرورية على طول منطقة الأعمال بالطريق، سواء بالطريق الرئيسي أو الحارات البطيئة وعلامات تحذيرية بأماكن الحفر وغرف التفتيش الخاصة بتجميع كابلات ومواسير البنية التحتية حرصا على سلامة المواطنين والسيارات وتيسير حركة السير.