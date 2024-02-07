تحرك برلماني عاجل لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مهم للجنة يوم 20 فبراير الجاري لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن الأمم لا تدار بالعصا، لكنها تدار بالتوعية، ومن الشجاعة والأمانة الوطنية أنه إذا كان هناك تشوه على الأرض التحدث عنه بمنتهى الشفافية للوصول إلى حلول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، وذلك في حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إعادة تبعية الجزء الذي جرى نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري المصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى، حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.

وطالب النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة بإعادة تبعية الجزء الذي جرى نقله، قائلا إن قرية الشهابية في مركز ومدينة بلطيم تعتبر من القرى الجاذبة للسكان، وفرصة لفتح آفاق عمل وتوفر فرص عمل لكثير من الشباب.

الدولة والمواطن يعملان معا

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إعادة تبعية الجزء الذي جرى استقطاعه والجزء لم يستقطع، موضحا أن الدولة والمواطن يعملان معا، وهناك عدد من المشروعات القومية في منطقة بلطيم قادرة على تجذب عمالة زائدة.

ورحب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظ كفر الشيخ، قائلا: «تحدثنا أكثر من مرة في التخطيط العمراني في مصر، ولدينا واقع غير موجود على الخريطة، وأتفهم أنه كان لدينا حالة من العشوائية العمرانية».