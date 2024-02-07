أعلن الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظ الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب وأولياء الأمور لتصبح متاحة لجميع الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

واعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظ الإسماعيلية لتصبح متاحة لجميع الطلاب عبر رابط الأزهر الشريف من هنا، بحضور 137 ألفا و28 طالبا من إجمالي 178 ألفا و14 طالبا تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وبحسب بيانات رسمية لمنطقة الأزهر الشريف في الإسماعيلية فأن 140 ألفا و40 طالبا حصلوا على أكثر من 50% بنسبة نجاح 80.93% فيما حصل 32 ألفا و988 طالبا على أقل من 50% بنسبة 19.07%.

وهنأ وكيل الأزهر الشريف في محافظة الإسماعيلية جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء أمورهم، موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

كيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وقال الضويني، إنه تيسيرا على طلاب الأزهر، وجّهنا بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفتها من خلال ‏الإنترنت.