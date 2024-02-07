ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور، رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، والتي تكون متاحة بعد ساعات من الآن على حسب ما أكده مصدر مطلع خلال تصريحاته لـ«الوطن».

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وبخصوص الحديث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية 16 يناير 2024، وانتهت 22 من الشهر نفسه، كما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189 ألفا و635 طالبا.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس

وعن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، يحق للطلاب الحصول على نتيجتهم بمجرد الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وللحصول عليها اضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية والذي جاء كالتالي:

- القرآن الكريم 50 درجة.

- اللغة العربية 50 درجة.

- الرياضيات 50 درجة.

- التربية الإسلامية 50 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

- العلوم 25 درجة.

- اللغة الإنجليزية 25 درجة.