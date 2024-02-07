رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس وخطوات معرفة النتيجة للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، بحسب الإعلان الرسمي من الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة الإسكندرية

وجرى توفير رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول بعدما جرى اعتمادها وإعلانها اليوم بعد الانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات.

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فإنه تم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من خلال الدخول على الرابط المخصص لإعلان النتيجة على بوابة الأزهر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية يمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

- اختيار المرحلة الابتدائية

- اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

- ادخل رقم جلوس الطالب.

- فيما بعد اضغط على النتيجة للاطلاع عليها.