رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد قرار حسام حسن معه في منتخب مصر | عاجل

شهدت الساعات الماضية أول رد فعل من جانب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد قرار حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بالتأكيد على إبقاء شارة قيادة المنتخب الوطني في يد «مو» كما هو الحال في الفترة الماضية.

وفي أول رد فعل من محمد صلاح، على قرار حسام حسن معه في منتخب مصر، أكد قائد المنتخب الوطني، دوره القيادي في صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على العمل بجد واجتهاد مع الجهاز الفني، من أجل عودة المنتخب لمساره السليم، بعد صدمة أمم إفريقيا 2023، وفقا لما علمه «الوطن سبورت».

وأكد قائد منتخب مصر، أن المرحلة المقبلة داخل المنتخب تتطلب المساندة والدعم من الجميع، لا سيما أن هناك منافسات صعبة وقوية تنتظر اللاعبين والجهاز الفني، ولا بد من تكاتف الجميع حول المنتخب الوطني مرة أخرى، كي يحقق النجاحات المرجوة في الفترة المقبلة، وأهمها الصعود لكأس العالم 2026، وأيضا المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكانت أول قرارات حسام حسن بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر، رسميا، استمرار محمد صلاح قائدا للمنتخب الوطني، مثلما كان الحال في الفترة الماضية، وأنه لن يتم سحب شارة القيادة منه.

يذكر أن محمد صلاح كان قد تواصل مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وطلب لاعب ليفربول استمرار الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، لعلاقته القوية بهم وتأكيده على أنهم أصحاب خبرات كبيرة، كما أن «أبو العلا» تربطه علاقات طيبة معه وجميع اللاعبين، ويملك القدرات والمؤهلات التي تساعده على النجاح في مهمته.

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