عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح بعد تعيين حسام حسن.. «رسالة غير متوقعة»

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة عاجلة إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكتب محمد صلاح رسالة لروي فيتوريا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار أنباء باقتراب تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لفيتوريا الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعلق محمد صلاح على صورته مع روي فيتوريا: «شكرا على كل شيء، المدرب. أتمنى لك الأفضل في المستقبل».

وكان محمد صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار بعد المباراة الثانية في دور المجموعات وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية، وتوجه إلى إنجلترا من أجل استكمال برنامجه التأهيلي.

حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر بدون شروطهدت الساعات الماضية، جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حسام حسن للاتفاق حول توليه تدريب منتخب مصر، وجاء رد عميد لاعبي العالم السابق: «أنا في خدمة بلدي وتدريبي المنتخب حلم كبير، أنتظره منذ سنوات ومعنديش شروط».

ووفقا لمصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإنه من المنتظر الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن قرار تعيين التوأم على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، حال الاتفاق بشكل رسمي.