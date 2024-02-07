أول قرار من حسام حسن مع محمد صلاح في منتخب مصر

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، بعد قرار اتحاد الكرة بتعيينه في هذا المنصب في أعقاب إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد فشل الأخير في الحصول على لقب كأس أمم أفريقيا 2023 والخروج من الدور الثاني على يد الكونغو الديموقراطية.

ماذا فعل حسام حسن مع محمد صلاح بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر؟

وعلم «الوطن سبورت» أن أول قرار من حسام حسن بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر، رسميا، مع محمد صلاح في منتخب مصر، هي استمرار لاعب ليفربول الإنجليزي قائدا للمنتخب الوطني كما هو حاله في الفترة الماضية، ولن يتم سحب شارة القيادة منه.

حسام حسن يحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر مع محمد صلاح

وأنهى حسام حسن الأقاويل، التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن احتمالية سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح، كما أن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني يدعم بقوة لاعب ليفربول، مشددا على أنه سيكون له دور كبير داخل صفوف الفراعنة في المرحلة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية مرة أخرى بعد حالة الغضب الأخيرة من مستوى مصر في أمم أفريقيا.

ويسعى حسام حسن للم شمل الجميع داخل منتخب مصر، على أمل عودة الفراعنة للمنصات القارية وتحقيق النجاحات في المرحلة المقبلة وتقديم أداء قويا في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن مدير فني جديد لـ منتخب مصر

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا، خلال الساعات الماضية، قال فيه: «قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب».