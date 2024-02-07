عاجل.. موقف محمد صلاح في المنتخب بعد تعيين حسام حسن

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، «صاحب تاريخ عظيم»، متوقعا أن يظهر المنتخب على المستوى المطلوب خلال الفترة القادمة تحت قيادته.

وفي تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة «cbc»، تحدث علام عن طرق التواصل بين النجم محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب، قائلا: «محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي يعشق مصر بشكل كبير، وسيكون المعاون الأكبر لحسام حسن خلال فترة قيادته لمنتخب مصر».

وتابع: «جميع طلبات حسام حسن خلال فترة قيادته لمنتخب مصر ستكون مجابة، واتحاد الكرة سيقدم كامل دعمه للجهاز الفني لتحقيق الاستقرار للحصول على البطولات، خاصة التأهل لبطولة كأس العالم 2026».

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن منصبه بعد إقالته من قِبل الجبلاية، عقب فشله في قيادة الفراعنة نحو حصد لقب كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.