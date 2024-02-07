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ضبط 640 طن أعلاف دون فواتير في مصانع بالإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
02:58 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

وجّه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري، ما تبعه ضبط 640 طن أعلاف دواجن وماشية وأسماك في مصانع دون فواتير حيازة.

وبناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق مركز ومدينة برج العرب؛ أسفرت عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وأعلاف ماشية وأعلاف أسماك لحيازتها أعلاف وخامات دون بيانات ودون فواتير دالة على مشروعية الحيازة.

التحفظ على 640 طن أعلاف

وجرى التحفظ على نحو كمية 640 طنا من علف دواجن وماشية وأسماك وفوسفات وأطنان ملح ونخالة ومنتجات أخرى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الرقابة على أسواق الإسكندرية 

يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.

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