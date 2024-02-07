أعلنت منطقة أزهرية الإسكندرية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، للفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وخطوات معرفة النتيجة للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، بحسب الإعلان الرسمي من الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة الإسكندرية

وجرى توفير رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول بعدما جرى اعتمادها وإعلانها اليوم بعد الانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات.

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية؛ فإنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال الدخول على الرابط المخصص لإعلان النتيجة على بوابة الأزهر من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية يمكن ذلك عبر الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار المرحلة الإعدادية

- اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها

- ادخل رقم جلوس الطالب

- الضغط على النتيجة