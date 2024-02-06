آخر موعد للتقديم على وظائف التموين 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من وظائف التموين 2024 وعلى الراغبين في التقديم استيفاء الأوراق المطلوبة حتى يتسنى لهم القبول فيها.

موعد الانتهاء من التقديم على وظائف التموين 2024 والأوراق المطلوبة

وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على وظائف التموين 2024، يوم الخميس المُقبل 8 من شهر فبراير الجاري، ويجب إنهاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم قبل نهاية الموعد المُحدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التموين جاءت كالتالي:

1- 4 صور شخصية للمُتقدم.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- محل الإقامة.

4- العنوان الخاص بالمتقدم ورقم هاتفه المحمول.

5- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية إن وجد.

6- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد، ومختوم من جهة عمله.

7- القدرة على إجادة لغات أجنبية.

8- تاريخ التعيين.

9- الخبرة النوعية والزمنية.

10- التدرج الوظيفي.

11- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

13- تقارير الكفاية لآخر عامين.

14- الإجازات الخاصة ونوعها.

15- الاشتراك في المٌؤتمرات وإعداد البحوث.

16- الجزاءات إن وجدت.

17- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

18- الوظائف الإشرافية.

19- خطابات الشكر والتقدير.

20- العلاوات التشجيعية.

الوظائف المطلوبة بوزارة التموين

أما بالنسبة للوظائف المطلوبة بوزارة التموين جاءت كالآتي:

1- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.

3- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

4- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء.

5- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.

6- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس.

7- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا.

8- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية.

9- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

10- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا.

11- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر.

12- مدير عام الإدارة العامة لشؤون القمح ومنتجاته.

13- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

14- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

15- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

16- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف.