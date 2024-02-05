«التموين»: أسعار الذهب بدأت في التراجع (فيديو)

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أسباب انخفاض أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.

وأشار «فرج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، إلى أن انخفاض أسعار الذهب أمر طبيعي، لأن الزيادات التي وصلت لـ4300 جنيه غير مبررة وغير عادلة، معلقا: «السعر العادل للذهب 2800 و2900 جنيه لعيار 21».

وتابع ناجي فرج: «سعر الذهب سينخفض الفترة المقبلة، من 200 لـ300 جنيه في الجرام الواحد».

ولفت إلى أن تدافع الشراء على الذهب بسعر 4 آلاف فأكثر، سيؤدي لخسارة كبيرة للمواطنين، معلقا: «حذرنا المواطنين وقلنا في فترة الارتفاعات.. اوعى تشترى دهب.. هينزل تاني»، لأن هذه الأسعار غير واقعية «الحد الأقصى لسعر الذهب لن يزيد عن 2900 جنيه».

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: «الدولار يشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الحالية، والمؤسسات الدولية أعلنت أن سعر الدولار العادل من 35 لـ40 جنيها»، منوها بأنه حال طرح شهادات بنكية بفائدة 30%، سيكون لها مردود كبير على السوق، وانضباط الأسعار ووفرة العملة الصعبة.

واختتم: «جميع المشغولات الذهبية متوفرة في مصر بالأطنان، ومصر اشترت 57 طنا، بينها 40 سبائك وجنيهات ذهبية، وفقا لمجلس الذهب العالمي، وفي يناير 2024، تم استهلاك 10 أطنان ذهب، والإقبال على السبائك والجنيهات كان عليه طوابير.