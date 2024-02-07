هل كانت الصحافة طوق النجاة؟.. رحلة مجدي نجيب من السجن إلى أضواء النجومية

تتسع التجربة الفنية للمبدع الراحل مجدي نجيب، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معاناة مع المرض، فبخلاف كتابة القصائد المغناة ودواوين الشعر فقد كان الراحل فنانًا تشكيليًا، هذا فضلًا عن عمله الصحفي، ولهذا السبب أصدرَت نقابة الصحفيين بيانًا لنعيه، كما أن للصحافة دور كبير في إنقاذ حياته.

وكان الراحل قد روى في حوار سابق لجريدة «الوطن» ظروف دخوله إلى عالم الصحافة، قائلًا إنه تعرض للسجن والمعتقل السياسي، في فترة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

مجدي نجيب في السجن

وذكر مجدي نجيب في الحوار أنَّه في المعتقل أسهم في بلورة أفكاره وملامح تجربته الفنية إذ أتاح له السجن بمساعدة من المأمور آنذاك، حرية الرسم كما قدم له المأمور خدمة خاصة، تتمثل في بيعه اللوحات للسياح لشراء أدوات الرسم، كما عايش في هذه الفترة مجتمعًا مثقفًا أسهم في تشكيل توجهاته الفكرية.

وروى وقتها تداعيات تجربة السجن على حياته، حيث تعثرت فرصة استمراره في العمل في مصانع الملابس الحريمي التي التحق بها ليرسم رسومات على الأقمشة، إذ تمكّن من الحصول على عمل صحفي للعمل بالقطعة وحرر «بريد القراء» في «صباح الخير» ثم «الكواكب»، كما شجعه الكاتب أحمد بهاء الدين رئيس تحرير روزاليوسف آنذاك على تقديم رسومات الكاريكاتير بعنوان «روميو وجوليت».

وحصل مجدي نجيب على عدد من الجوائز والتكريمات منها درع من نقابة الصحفيين، كما تمّ تكريمه على كتاب «انتحار قلم رصاص» في 2003، كما حصل على جائزة شعر العامية من اتحاد الكتاب 2020.

ونعى خالد البلشي نقيب الصحفيين مجدى نجيب: «وداعًا للصحفي الكبير والشاعر والمبدع والفنان الجميل مجدى نجيب، وداعًا لشاعر وفنان تشكيلي كبير صنع جانبًا كبيرًا من وجداننا، ولزميل صحفي جليل، وداعًا مجدي نجيب».