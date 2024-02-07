خبير اقتصادي: ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق بعد تراجع الدولار

تشهد الأسواق المحلية في مصر استقراراً ملحوظاً في أسعار الكثير من السلع الغدائية، وذلك في أعقاب المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق، وللحيلولة دون زيادة أسعار المنتجات بالأسواق.

وفي إطار سعي الدولة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المنتجات التي سجلت تراجعاً في الأسعار خلال الفترة الماضية.

«شعيب»: تراجع أسعار منتجات استراتيجية

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، أدى ذلك إلى هبوط أسعار عدد من السلع في الأسواق، وجميعها منتجات وسلع استراتيجية يحتاجها كل منزل.

وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق تشهد حالياً حالة من الاستقرار في الأسعار، الأمر الذي أثر كثيراً على أسعار السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن جشع بعض التجار دعاهم لحجب عدد من المنتجات من الأسواق، لكن وبفضل هبوط سعر الدولار في الأسواق، أدى ذلك إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وبالتالي استقرت الأسعار وبدأت في الهبوط.

أسعار الذهب تتأثير بتراجع الدولار

وأوضح أن الذهب هو الآخر قد تأثر كثيراً بتراجع سعر الدولار في الأسواق، حيث أنه ومع انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء، أدى ذلك إلى هبوط سعر المعدن الأصفر في الأسوق ومحال الصاغة بشكل إيجابي، متوقعاً أن يستقر السعر خلال الفترة المقبلة.

وعن توافر السلع خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى شهر رمضان، فقد أردف أن الدولة تقوم بالعديد من المجهودات لتوفير الكميات المطلوبة من المخزون، وسد طلب المواطنين، مطمئناً إياهم بأن الدولة تراعي المستهلك وفق القانون الصادر عام 2020، والذي يقضي بمعاقبة كل من يخالف الأسعار بالسوق من التجار أو المصنعين.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن توقعه أن يحدث مزيد من التراجع في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، ومنها الزيت والسكر والسمن، وكذا منتجات الألبان، واللحوم المجمدة.