انخفاض أسعار 12 سلعة بعد هبوط الدولار في السوق السوداء.. أبرزها الزيت

انهارت أسعار الدولار خلال الـ48 ساعة الماضية في السوق السوداء، وتزامنا مع الانخفاض شهدت العديد من السلع الغذائية تراجعا في الأسواق، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل انخفاض أسعار 12 سلعة بعد هبوط الدولار.

تفاصيل انخفاض أسعار 12 سلعة بعد هبوط الدولار في السوق السوداء

وجاءت أسعار السلع الأساسية وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما يلي.

- سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 49 جنيها، بانخفاض قيمته 6.5 جنيه.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 26 جنيها، بانخفاض قيمته 1.18 جنيه.

- سعر لتر عباد الشمس «أصناف متنوعة» 84 جنيها بانخفاض قيمته 5.74 جنيه.

- سعر لتر ذرة «أصناف متنوعة» 101 جنيه، بانخفاض قيمته 8 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 153 جنيها بانخفاض قيمته 4.8 جنيه.

- سعر كيلو الأرز المعبأ 33 جنيها بانخفاض قيمته 0.48 جنيه.

- سعر كيلو العدس المعبأ «صحيح» 62 جنيها، بانخفاض قيمته 5 جنيهات.

- سعر كيلو السكر المعبأ 38.5 جنيه، بانخفاض قيمته 0.48 جنيه.

- سعر كيلو الشاي 229 جنيه بانخفاض قيمته 2.5 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة «معبأة» 27 جنيها بانخفاض قيمته 1.41 جنيه.

- سعر شيكارة الذرة الصفراء 827 جنيها بانخفاض قيمته 25 جنيها.

- سعر كيلو جبنة بيضاء «اسطنبولي» 129 جنيها بانخفاض قيمته جنيهين.