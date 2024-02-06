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نائب بمجلس الشيوخ: الدواء أمن قومي مصري لا يقل أهمية عن السلع الأساسية

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:26 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إنَّ نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لصعوبات الاستيراد وخاصة المواد الخام، موضحًا أنَّ مصر تنتج 93% أو 94% من احتياجاتها من الادوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته على 5% أو 6% لكن المكون في التصنيع اكثر من 98% من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.

الدواء أمن قومي مصري لا يقل أهمية عن السلع الأساسية

وأشار «البدري» في تصريحات له إلى أنَّ عدد كبير من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب في صعوبة بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع، منوهًا إلى أنَّ ذلك تسبب في خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة الي ان هناك عدد كبير من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له اثر في عجز بعض الادوية.

الدواء أمن قومي مصري

وحذر «البدري» من أن تصل الصعوبات إلى الأدوية الحيوية، لافتا الي أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه، ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية .

وطالب أنَّ يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والافراج الجمركي عنها، فضلا عن توطين صناعات الأدوية، معتبرًا الدواء أمن قومي و أحد لأساليب الحروب العالمية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ اهتمام الحكومة بتوفير الأنواع الناقصة من الأدوية من الأسواق، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتي أكّد أنَّها على رأس أولويات الدولة.

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بقلم أحمد الشرقاوي