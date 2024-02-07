حقيقة انخفاض السلع بعد هبوط سعر الدولار في السوق الموازي

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية انخفاض تدريجي لأسعار السلع المختلفة لا سيما الاستراتيجية، وذلك بعد انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، والتي أدت إلى انخفاض الدولار لأكثر من 20 جنيها وهو ما انعكس تلقائيا على أسعار السلع.

وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لتصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع حال استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، سيكون هناك انخفاضا كبيرا في السلع قبل بدء أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك في ظل تطبيق مبادرة الحكومة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية من الغذاء.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية، وفقا لحديث المصادر لـ«الوطن»، أسعار السلع الغذائية المتوقع أن تشهد انخفاضا قبل شهر رمصان، والتي ستقترب من الأسعار التالية:

- متوسط سعر لتر الزيت 40 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- متوسط سعر كيس الأرز 1 كيلو سيكون 20 جنيها.

- متوسط سعر كيلو اللبن 29 جنيها.

- متوسط سعر كيس المكرونة 25 جنيها.

- متوسط سعر علبة الجبنة جبنة 500 جرام بـ 31.5.