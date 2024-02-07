رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

حقيقة انخفاض السلع بعد هبوط سعر الدولار في السوق الموازي

كتب:

أحمد أبوضيف
06:56 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدولار

الدولار

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية انخفاض تدريجي لأسعار السلع المختلفة لا سيما الاستراتيجية، وذلك بعد انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، والتي أدت إلى انخفاض الدولار لأكثر من 20 جنيها وهو ما انعكس تلقائيا على أسعار السلع.

وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لتصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع حال استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، سيكون هناك انخفاضا كبيرا في السلع قبل بدء أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك في ظل تطبيق مبادرة الحكومة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية من الغذاء.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية، وفقا لحديث المصادر لـ«الوطن»، أسعار السلع الغذائية المتوقع أن تشهد انخفاضا قبل شهر رمصان، والتي ستقترب من الأسعار التالية:

- متوسط سعر لتر الزيت 40 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- متوسط سعر كيس الأرز 1 كيلو سيكون 20 جنيها.

- متوسط سعر كيلو اللبن 29 جنيها.

- متوسط سعر كيس المكرونة 25 جنيها.

- متوسط سعر علبة الجبنة جبنة 500 جرام بـ 31.5.

اقرأ المزيد:

خبير مصرفي: حرب الشائعات تسببت في تفاقم أزمة الدولار

كيف اختفى النظام الهرمي في السوق السوداء لسعر الدولار؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم.. بكام الكيلو بعد انهيار الدولار

تراجع أسعار أكثر من 50 سلعة بعد انهيار الدولار بالسوق السوداء.. اعرف التفاصيل

عاجل.. هبوط حاد في سعر الدولار.. وتوقعات بتراجع السوق السوداء إلى «رقم صادم»

بعد انهيار السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.