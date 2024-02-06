تراجع 500 جنيه.. ما أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر؟

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر من الأمور المحيرة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من التراجعات المتتالية خلال الفترة القليلة الماضية، وبلغت قيمة التراجعات نحو 500 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3828.5 جنيها للشراء، دون مصنعية.

تراجع أسعار الذهب

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة الماضية، وفقاً لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة سابقاً لـ«الوطن».

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

وأوضح نجيب أن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر ترجع إلى انخفاض سعر الدولار، كما يؤثر تراجع معدل الطلب على الشراء، وسعر الأوقية العالمية على انخفاض السعر.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو جنيهاً 3828.5 للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو جنيهاً 3350 للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو جنيهاً 2871 للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو جنيهاً 2239 للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 26 ألفا و800 جنيهاً، للشراء.