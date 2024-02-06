«التموين» تتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب.. وتنصح بالتوقف عن الشراء

وجه الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، نصائح للمواطنين الراغبين في شراء الذهب، مؤكدا أن تزايد الإقبال على شراء الذهب سيؤدي إلى عودة الارتفاع مرة أخرى، مقدما نصائح بالتوقف عن شراء الذهب حاليا من أجل المساعدة في تخفيض سعره بعد انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

نصائح من التموين بالتوقف عن شراء الذهب

وأكد مستشار وزير التموين أن التريث والابتعاد عن شراء الذهب حاليا وعدم الضغط على السوق المحلي في حركة الاقبال سيؤدي إلى الوصول للسعر العادل للذهب والطبيعي للجرام، مقدما نصائح للمواطنين بالحفاظ على مدخراتهم من المعدن الأصفر وعدم التسرع في بيعها على اعتبار ان الذهب يعد استثمارا آمنا، وأن تحقيق مكسب من شراء الذهب يحتاج إلى مرور أكثر من 3 سنوات على شرائه، «اللي اشترى ذهب من فترة قليلة لن يكسب فيه حال بيعه حاليا، وعليه الانتظار مدة سنتين أو ثلاثة».

توقعات بانخفاض سعر الذهب

وأكد الدكتور ناجي فرج أنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الذهب نتيجة انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، قائلا: «متوقع أن نرى سعر الجرام عيار 21 مرة أخرى بسعر 2900 إلى 3000 جنيه، لنعود مرة أخرى للسعر الطبيعي بعد أن بلغ سعر الجرام نحو 4100 جنيه للجرام عيار 21 أواخر يناير الماضي».

وبدأت منذ أمس أسعار الذهب في الانخفاض نتيجة انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء والذي خسر اكثر من 50 جنيها، مما عاد بنتيجة ايجابية على أسعار الذهب لينخفض سعر جرام 21 من 4100 جنيه إلى 3500 جنيه حاليا.