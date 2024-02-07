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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

مارينا رؤوف
09:39 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 في محلات الصاغة، عقب التراجع الكبير الذي سجلته خلال الأسبوع الماضي، وفي بداية التعاملات الصباحية بلغ عيار 21 نحو 3630 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية وفق الأسعار المعلنة في الصاغة ومؤسسة جولد بيليون.

وتوضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمحال الصاغة، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 4149 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات بالصاغة، 3630 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية تعاملات عند 3111 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2420 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات بـ29 ألفا و40 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.