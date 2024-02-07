رئيس «التنمية الحضرية»: الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط نهاية العام الجاري

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن مشروع حدائق الفسطاط هو حديقة خضراء واسعة، تقع على مساحة 500 فدان، والهدف من المشروع هو توفير متنزه عام واسع وكبير، وتتوسط الحدائق منطقة مهمة وهي منطقة الفسطاط، العاصمة الإسلامية الأولى بإفريقيا، وموقعها بحي مصر القديمة، ويقع المشروع بين أماكن أثرية وتاريخية مثل قلعة صلاح الدين، وجامع عمرو بن العاص، ومجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، والمتحف القومي للحضارة.

المشروع يهدف لجذب السياح وتطوير الفسطاط

وأعلن خالد صديق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانتهاء من المشروع سيكون في شهر ديسمبر من العام الجاري، لافتا إلى أن حدائق الفسطاط تعد من أهم المشروعات التي يقوم بها الصندوق، وتعد مصدرًا حيويًا لجذب السياح وللترويج للتراث المصري؛ لإطلالها على مناطق أثرية تاريخية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية أن حدائق الفسطاط تحتوي على مناطق ترفيهيه، كمناطق للمغامرات ومناطق للألعاب للترفيه عن زوار الحديقة، وأيضًا مناطق تجارية كالمولات التجارية لمساعدة المواطنين على التسوق، لافتا إلى أنه سيكون هناك فنادق للسياح، ومنطقة إستثمارية، ومناطق أثرية، ومناطق ثقافية.

تاريخ حي الفسطاط

وحي الفسطاط أُنشئ عام 641 ميلادي، على يد عمرو بن العاص، وتقع على نهر النيل، وبالقرب من حصن بابليون، وتعد الفسطاط اليوم جزءًا من القاهرة التاريخية، والتي تسعى الدولة المصرية لتطويرها وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وإعادتها كمنطقة أثرية تاريخية تروي فصلًا مهمًا من تاريخ مصر.