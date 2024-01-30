«التنمية الحضارية»: نعمل على تحويل حدائق الفسطاط لمزار سياحي عالمي

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن مشروع حدائق الفسطاط كبير، ويستهدف إنشاء مساحات خضراء على مساحة 500 فدان.

وتعد حدائق الفسطاط، أكبر حديقة خضراء في الشرق الأوسط، ويقع مكانها بالفسطاط في حي مصر القديمة، ويهدف المشروع إلى توفير متنزه عام، يتوسط مناطق أثرية وتاريخية، مثل جامع عمرو بن العاص، ومجمع الأديان، والمتحف القومي للحضارة.

وأوضح «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع سيتضمن أيضا تلالا ومسطحات خضراء واسعة، ليخدم عدد من المناطق الأثرية، مؤكدا أنه سيصبح مزارا سياحيا عالميا، يروج للتاريخ والثقافة المصرية.

تطوير 5 أحياء في القاهرة التاريخية

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إلى أن الصندوق يعمل على تطوير 5 أحياء بالقاهرة التاريخية، للحفاظ على الشكل العريق للقاهرة التاريخية، والقضاء على العشوائيات والمناطق التي تمثل خطرا على الآثار.

وشدد المهندس إيهاب حنفي، على أن ذلك التطوير سيحقق حياة أفضل لسكان أهل تلك المناطق، ويوفر لهم حياة آمنة غير عشوائية، وسيحقق أيضا منظرا حضاريا يليق بالقاهرة التاريخية.

ولفت «حنفي» إلى أن صندوق التنمية الحضارية في حالة عمل دائم، ويسعى دائما لإنجاز المشروعات بأفضل صورة، وفي أسرع وقت، منوها إلى أن الصندوق يستهدف تطوير عواصم محافظات «القاهرة، وسوهاج، والمنيا، والقليوبية، والفيوم»، للقضاء على العشوائيات، وتحسين حياة المواطنين والبيئة المحيطة بهم، وتوفير بيئة آمنة لهم.