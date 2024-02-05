طرح وحدات سكنية من «التنمية الحضرية» بأسبقية الحجز خلال أيام

كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، عن طرح المرحلة الثانية لمشروع «الخيالة» منتصف فبراير الجاري، وإتاحة الحجز للمواطنين في المشروع، مضيفا أنّ الصندوق لديه قوائم انتظار كبيرة بطلبات المواطنين راغبي حجز وحدات المرحلة الثانية للمشروع.

الإقبال على حجز مشروع الخيالة سيكون كبيرًا

وأضاف صديق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يتوقع أن يكون الإقبال على حجوزات المرحلة الثانية لمشروع الخيالة كبيرًا، خاصة أنّ المشروع لقي استحسان المواطنين، ما دفعهم للتسجيل بقوائم الانتظار حتى يتم فتح المرحلة الثانية.

اشتراطات الحصول على وحدة سكنية

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، تفاصيل الحصول على الوحدة السكنية، كما يلي.

- الوحدات متاحة بأسبقية الحجز لكل المواطنين.

- تسهيلات مقدمة للمواطنين.

- لا توجد كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية.

- يُمكن الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

- لا يُشترط السن للتقدم لحجز الوحدات السكنية، أو أي اشتراطات أخرى.

واختتم خالد صديق، أنّه متاح للمواطن الحضور للمشروع ومعاينة الوحدة بنفسه، لأن أغلب مشروعات صندوق التنمية الحضرية شبه مكتملة.

وكان صندوق التنمية الحضرية، أعلن في نهاية ديسمبر الماضي انتهاء الحجز في المرحلة الأولى لمشروع الخيالة في محافظة القاهرة.