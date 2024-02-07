تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. الرسوم 35 جنيها

بدأت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول، والتي تستمر من اليوم وحتى 24 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما ما عدا أيام الجمعة والسبت.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وجّهزت مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، 13 موقعا بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي:

1- إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي.

2- إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية بملحق الإدارة بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية.

3- إدارة سيدي غازي التعليمية ديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

4- إدارة سيدي سالم التعليمية بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

5- إدارة الحامول التعليمية بقسم الأرشيف بديوان الإدارة الجديد.

6- إدارة الرياض التعليمية بالدور الأرضي مبنى الإدارة القديم.

7- إدارة بلطيم التعليمية بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

8- إدارة بيلا التعليمية بمدرسة الإعدادية بنات الجديدة.

9- إدارة برج البرلس التعليمية بديوان الإدارة.

10- إدارة فوه التعليمية بديوان الإدارة.

11- إدارة قلين التعليمية بنادي المُعلمين.

12- إدارة مطوبس التعليمية شئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

13- إدارة دسوق التعليمية.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ بمبلغ 35 جنيها فقط للكراسة الواحدة، إذ يجري فحص كراسة الإجابة المراد التظلم عليها، ويطلع الطالب على صورتها.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، موضحا أنّ التوجيه المعني سيقوم بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه.