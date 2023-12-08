نقيب الأشراف يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: تعبير عن الرقي

دعا السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي يعد تأكيدًا على حب الوطن والتحضر والرقي.

إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار

وأكّد نقيب الأشراف، أنّ الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيًا المولى- عز وجل- أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرًا عن إرادة المصريين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى- عز وجل- بأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.