سيمون تنعى الشاعر مجدي نجيب: شرف كبير التعامل معك

نعت الفنانة سيمون، الشاعر الكبير مجدي نجيب، الذي توفى صباح اليوم بعد معاناة شديدة مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا من الأعمال مع كبار نجوم الطرب سواء من الزمن الجميل أوالحاليين، أبرزهم شادية وفايزة أحمد وسعاد محمد وهاني شاكر ومحمد منير وغيرهم من نجوم الغناء.

وقالت الفنانة سيمون، إنها كان لها الشرف في التعامل مع شاعر كبير بحجم مجدي نجيب، والذي قدمت معه مجموعة من الأغنيات منها أغنية تعيش الفرحة، من ألحان وتوزيع عمرو أبو ذكري.

شرف الغناء

وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «البقاء لله، وفاة الشاعر الفنان مجدي نجيب الله يرحمه يارب، كان لي شرف الغناء من كلماته».

أغنية تعيش الفرحة

واختارت سيمون جزء من كلمات الأغنية لتنعى بها مجدي نجيب: «تعيش الفرحة لو تنطق في ليلة عشق.. تموت الفرحة لو ضاع من حياتنا الصدق.. يموت الحق لو مات الكلام في الحلق.. ويموت الخلق لوما ابتسموا».

صلاة الجنازة

وتقام صلاة الجنازة على الشاعر الكبير مجدي نجيب، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أسرته وأصدقاءه وتلاميذه، وذلك حسب ما أعلن الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين.