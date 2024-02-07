قصة صداقة مجدي نجيب مع شادية وفايزة والعندليب.. حكايات من جيل العمالقة

«شبابيك الحواديت كلها دايرة عليك»، «كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني»، «ياريتك معايا يا حبيبي نكون سوا أنا وأنت والهوى»، أغاني غزل كلماتها المؤلف والشاعر مجدي نجيب، فكانت بمثابة لحن العشق، وتنوعت بين الضحك والبكى، لكنها ظلت محفورة في أذهان الكثيرين.

أشهر أغاني مجدي نجيب

وبين قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، والعيون الكواحل للفنانة فايزة أحمد، وكل شيء في بلادي للفنانة نجاة، وأوعدك لسعاد محمد، أشتهر الفنان مجدي نجيب، وبللت دموعه أوراقه، كانت تتردد أغانيه وقصائده في جميع المحافل، وبحسب حديث له في إحدى اللقاءات النادرة: «كل أغنية بتكون عايشة معايا وإحساس موجود، وأكتر أغنية فيها كل مشاعري شبابيك، وفيها تجربة المعاناة عشان كدة كنت بردد الحكاية كلها كانت عليك».

حكاياته مع مشاهير الفن

كان صديق للفنانة شادية، وبحسب تصريحات صحفية له، قال إن منزلها كان بالقرب من حديقة الحيوان، ومن شدة صداقتهما طلبت منه أن يكتب لها أغنية عن «الكروان»، إذ أكدت له أنها تحب الطيور، ولكن لم يتوصلا إلى كلمات للأغنية، ولكنه كتب لها بالفعل أغنية أخرى.

صداقة مجدي نجيب وعبد الحليم

كان الشاعر من رواد شعر العامية المصري، تغنى بكلماته كبار مطربي مصر في مقدمتهم الفنان عبد الحليم، وأسفرت صداقتهما عن أغنية كامل الأوصاف، وذكر مجدي نجيب أنه كان بينهما صداقة خاصة، وكان يحكي له الفنان عبد الحليم أدق أسراره، وهو ما رواه من خلال صندوق حكاياته.

وبين سرد حكاياته المبهجة والدرامية والساخرة، كانت صداقته للفنانة فايزة أحمد، وغيرها من المحطات المهمة في حياة الشاعر، وظل هكذا طوال حياته بين الفن والشعر، وأسفر مشواره عن الكثير من المؤلفات التي تبعث الدفء في القلوب.

وفاة الشاعر مجدي نجيب

نبأ الشاعر والمؤلف مجدي نجيب، أعلنه الفنان شريف إدريس، منذ قليل، إثر صراعه مع المرض، وتعرضه لوعكة صحية شديدة، كما أعلنت الشاعرة مي منصور، وفاته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقابله العديد من محبيه بحزن كبير.