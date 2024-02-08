تفاصيل زيارة محمد منير للشاعر مجدي نجيب قبل وفاته بأيام

علاقة صداقة وعمل جمعت بين الفنان محمد منير والشاعر مجدي نجيب لسنوات طويلة، كان الشاعر مجدي نجيب بمثابة الضوء الأخضر في حياة الفنان محمد منير، وقدم معه عددًا من الأغاني المهمة في مشواره الفني.

علاقة محمد منير بـ الشاعر مجدي نجيب:

حرص محمد منير، على زيارة مجدي نجيب في المستشفى، يوم السبت الماضي، رغم مرور أيام قليلة على وفاة شقيقته.

حرصت أسرة «نجيب» على إخفاء خبر وفاة شقيقة محمد منير، حتى لا تتأثر حالته النفسية، وعلم «منير» بالخبر بالصدفة أثناء الحديث مع الشاعر فوزي إبراهيم، وتأثر بشكل كبير، وذلك حسبما أكد الشاعر فوزي إبراهيم، في تصريح لـ «الوطن».

وفاة الشاعر مجدي نجيب

رحل عن عالمنا الشاعر مجدي نجيب أمس، بعد صراع مع المرض، وقد اشتهر بتقديمه «كوكتيل كبير» من الأغاني التي قدمها لعدد من كبار نجوم الفن والغناء، من أبرزها «كامل الأوصاف» التي برع في تأديتها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.