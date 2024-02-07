22 أغنية كتبها مجدي نجيب للكينج محمد منير.. كيف كان اللقاء الأول؟

22 أغنية أبدعها الشاعر والفنان التشكيلي والصحفي الراحل مجدي نجيب، للمطرب الكبير محمد منير، إذ تعد من أبرز أغاني الكينج، مثل أغنية «شبابيك»"، و«ليلي» و«من أول لمسة»، وغيرها ضمن عشرات الأغاني التي الشاعر الراحل لكل من عبدالحليم حافظ وشادية وفايزة أحمد وغيرهم، فكيف جاءت ظروف اللقاء الأول بين شاعر الألوان والكينج؟

روى مجدي نجيب في حوار سابق لـ«الوطن» تفاصيل من اللقاءات الأولى التي جمعته مع محمد منير في بداياته، «في يوم جاءني الشاعر الصعيدي عبدالرحيم منصور، وبرقته شاب أسمر بشوش الوجه نحيل الجسمـ وأحسست بأنه مختلف وأنَّه- أي منير- مليء بخير الجنوب، حين تأملت وجهه كان شديد البراءة والخجل، ففهمت أنه في حاجة إلى من يقف بجواره في مشواره».

ويحكي «نجيب» وقتها: عبدالرحيم منصور كان يعتبر محمد منير بمثابة ابنه منذ البداية، والذي كان على وشك التخرج من الفنون التطبيقية، في حين كنت أعمل وقتها في الصحافة مع الناقد الكبير رجاء النقاش، وكنا نعد ملفًا عن العروبة وكان لدي أغنية «القدس» فلما قرأها منصور قال لن يغنيها غير ولدي - يقصد منير وقد كان.

مجدي نجيب: رأيت أن محمد منير «هيكون حاجة في المستقبل»

ويستكمل حكايته عن «الفتى الأسمر» -الذي كتب له «يا مراكبي، وأنت فرحي، من أول لمسة، معاكي، ليلى، بعتب عليكي»- فيقول: رأيت أن محمد منير «هيكون حاجة في المستقبل» وتجربة متميزة عن باقي المطربين الذين تعاونت معهم من قبل، ووجدته قريبًا مني، كما أن منير من السهل أن أفكر له في موضوعات مختلفة من الأغاني، فهو حلم قابل للاستيعاب، أحببت محمد منير، كتبت أغنية «شبابيك» خصيصًا له بعد «القدس» واعتبرته صديق شخصي وليس مجرد مغني.