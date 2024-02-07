محطات في حياة الشاعر مجدي نجيب بعد وفاته عن عمر ناهز 88 عاما

شاعر غنائي كبير، يُعتبر من كبار شعراء الأغنية المصريّة، تعاون مع قامات نجوم الغناء بكلماته، وكان حجر الأساس لنجوم كبار، ليضع ذاته بشكل محترف بين النجوم، إنه الشاعر مجدي نجيب الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض، ليلحق بنجله ياسر نجيب، الذي توفي في 15 مايو الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وعاش حالة نفسية سيئة بعد رحيله، ولم يستطع التغلب عليها.

رحيل الشاعر مجدي نجيب:

تعرض الشاعر مجدي نجيب لأزمة صحية شديدة قبل وفاته، وذلك بعد خضوعه لعملية تسليك الشرايين، بعد تعرضه لكسر في منطقة الحوض، فور سقوطه في المستشفى، واضطر الأطباء لنقله إلى غرفة العمليات مرة أخرى لتركيب مفصل بديل. وظل في المستشفى حتى التقط أنفاسه الأخيرة هناك.

تعاون مجدي نجيب مع كبار النجوم:

تعاون الشاعر مجدي نجيب مع كبار النجوم، وساهم في بدايات هاني شاكر ومحمد منير، كما أنه عمل بالصحافة والرسم وكتابة الأغنية، وكان له كتابات خاصة للأطفال، ومن أبرز أعمال الراحل، أغنية كامل الأوصاف لعبد الحليم حافظ، والعيون الكواحل لفايزة أحمد، وقولوا لعين الشمس لشادية، إلى جانب شهرزاد، وهاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

ومن جانبها، نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الشاعر الكبير مجدي نجيب في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه».