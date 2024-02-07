هتوفر نص فلوسك.. طرق سحرية لتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل

بينما يعاني الكثيرون من ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، يستمر البحث عن طرق سريعة وسهلة لتوفير الطاقة في المنزل وخفض الفواتير، دون الاستغناء عن أمور أساسية خلال اليوم.

سواء كنت مالك منزل، أو مستأجرًا، أو طالبًا، أو تعيش مع والديك، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، بحسب موقع «energysavingtrust».

حيل سحرية لتوفير استهلاك الكهرباء في المنزل

6 حيل ذهبية قدمها الموقع العالمي، من أجل توفير استخدام الكهرباء في المنزل، وتوفير فواتيرها إلى نحو النصف، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أوقف تشغيل وضع الاستعداد

يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية التي لا تتأثر برامجها بذلك، ومنها التلفزيون والراوتر والميكرويف وغسالة الأطباق والكاتل، في توفير الكهرباء بشكل كبير.

أطفئ الأضواء

عندما تكون خارج الغرفة، عليك إطفاء الأنوار على الفور، ما يوفر حوالي نصف ما تدفعه في فواتير الكهرباء، فضلا عن استبدال المصابيح بلمبات «ليد» ما يساهم بشكل فعال في توفير الكهرباء.

كن حذرا مع الغسيل الخاص بك:

استخدام الغسالة بعناية أكبر، من خلال ضبطها على دورة 30 درجة بدلاً من درجات الحرارة الأعلى، فضلا عن تقليل استخدام الغسالة بمعدل تشغيل واحد أسبوعيًا لمدة عام.

تجنب استخدام مجفف الملابس:

قم بتجفيف الملابس على الرفوف بالداخل من خلال المنشر الداخلي كلما أمكن ذلك أو بالخارج في الطقس الدافئ.

قضاء وقت أقل في الحمام:

إن إبقاء وقت الاستحمام لمدة 4 دقائق فقط يمكن أن يوفر على الأسرة النموذجية العديد من المال، حيث يمكن استبدال الاستحمام لفترة طويلة في الحمام، بواحد فقط بدش لمدة 4 دقائق، حيث يساعد توفير المياه في المنزل على الحفاظ على البيئة أيضا.

طرق فعالة في المطبخ لتوفير الكهرباء

استخدام الغلاية:

تعتبر الغلايات من أكثر الأجهزة استخدامًا في المطبخ، لكن الكثير يقوم بغلي الغلاية بكمية من الماء أكثر مما يستخدمه، إلا أن تجنب الإفراط في ملء الغلاية يوفر الكثير من الكهرباء.

املأ غسالة الأطباق:

حاول عند تشغيل غسالة الأطباق أن تكون ممتلئة وليست بأواني وأطباق قليلة، من أجل توفير المياه المستخدمة، ما يساهم بشكل كبير في توفير استهلاك الكهرباء.