«الكهرباء»: 318 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الوزارة أنّ الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعاقدت صباح اليوم مع اتحاد شركتي جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة برئاسة شركة جيزة باور للصناعة، لتنفيذ عملية إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي القنطرة غرب /شمال الاسماعلية جهد 66 ك.ف. مع الكتلة السكنية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى كابلات أرضية بطول 3.6 كيلو متر بمنطقة القناة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان عنها، أنّ عملية إحلال وتجديد الخطوط تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية في الكتل السكنية الكبيرة التي تعدت على حرم الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية، ما يمثل خطورة كبيرة على سكانها.

وتابعت الوزارة، أنّ القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ نحو 318 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.