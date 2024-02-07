إجراء مهم من «الكهرباء» لمواجهة سرقة التيار على مستوى المحافظات

اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، ولتقليل نسبة الفقد على الرغم من استمرار شركات توزيع الكهرباء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الإجراء الجديد يتضمن «عداد الحصر»، الذي يتم تركيبه حاليا على خرج محول القدرة بالأكشاك والموزعات؛ لحصر كمية الطاقة المستهلكة من المحول ومقارنتها بإجمالي استهلاكات العدادات الفرعية المركبة لدى المشتركين الذين يتم تغذيهم من نفس المحول للتأكد من وجود فقد في الطاقة او حالات سرقة للتيار من عدمه، لافتا إلى أن عدادات الحصر يتم تركيبها لاحتساب الطاقة الخارجة من الاكشاك للمنازل والعمارات والأبراج السكنية والكمباوندات والمولات التجارية.

محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية للمخالفين

وأشار المصدر إلى أن عداد الحصر يمكن من خلاله احتساب كمية الطاقة المفقودة وحسابها؛ ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية للمخالفين وليس من خلال مبالغ محددة يتم تحصيلها من المخالفين كدفعات كل شهر، وهو ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة التيار.

تحديد وجود فقد من عدمه

وأكد أن عداد الحصر ليس له تعاقد للمشتركين ولا يتم المحاسبة على استهلاكاته إنما يتم التركيب فقط بهدف المقارنة وتحديد وجود فقد من عدمه، لافتا إلى ان هذا الإجراء لا يغنى عن تركيب العدادات الكودية من خلال التقديم بطلب من المواطنين من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقي والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع.