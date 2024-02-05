عادة خاطئة ترفع من استهلاك الكهرباء دون أن تشعر.. اعرف الاستخدام الأمثل

السخان من الأجهزة المنزلية الأساسية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، إلا أن استخدامه بشكل خاطئ قد يُعرض حياة أفراد العائلة للخطر، كما أنه يُؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، ما يسبب عبئًا ماديًا على المواطنين.

وحذر المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، من مخاطر العادات الخاطئة في استهلاك الكهرباء، موضحا خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أبرز العادات الخاطئة التي ترفع سعر فاتورة الكهرباء، هي ترك السخان الكهربائي مفتوح طوال اليوم، حتى لو لم يستخدم.

سلبيات استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل خاطئ

وأشار إلى أن السلوك الخاطئ عند استخدام الأجهزة الكهربائية مثل السخان، يقلل من عمرها الافتراضي، ويستهلك كهرباء كثيرا، موجها عدة نصائح للمواطنين: «افتحوا السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنص ساعة فقط، وبعد الانتهاء من استخدامه عليكم بإطفائه مرة أخرى، كون ذلك يعد الاستخدام الأمثل للسخان الكهربائي».