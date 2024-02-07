القرش «بهلول» يظهر مجددا على شواطئ الغردقة.. مسالم ومهدد بالانقراض

عاود القرش الحوتي المسالم، والملقب بـ«بهلول»، الظهور من جديد، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل الغردقة، وسط فرحة وسعادة السياح أثناء رحلة غطس على متن «لانش سياحي»، حيث حرصوا على الَتقاط الصور التذكارية تحت الماء معه.

ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن عددا من السياح رصدوا ظهورا جديدا لـ القرش الحوتي «بهلول» وهو يرقص ويتمايل تحت الماء في سعادة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا، مما يسهم في تنشيط السياحة.

القرش الحوتي مهدد بالانقراض

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية في البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن القرش الحوتي من النوع المسالم، ويسمى «بهلول»، ويعتبر أحد عوامل الجذب السياحي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، ومحظور صيده طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة، وتواجده يعمل على توازن البيئة البحرية.

وبحسب «غلاب»، يصل طول هذا القرش الحوتي إلى 18 مترا، ووزنه 21.5 طن، ويعيش فترة تصل إلى 70 عاما، وهو مسالم جدا، وصديق للإنسان، وغير مؤذ على الإطلاق، وظهوره حدث بيئي نادر وفريد يجذب السياح، لما له من مردود إيجابي، موضحا أن تكرار ظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية.