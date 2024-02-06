فئات مستثناة من دفع رسوم دخول متحف الغردقة.. اعرفها

حددت وزارة الآثار والسياحة فئات مستثناه من سداد رسوم دخول متحف الغردقة، والذي يضم 1400 قطعة أثرية داخل 41 فاترينة عرض، بينها 10 قطع خاصة بالملك توت عنخ آمون لا يوجد مثيلها في متاحف مصر والعالم.

الدخول مجاناً بمتحف الغردقة

وقال وليد علام المشرف على متحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن وزارة السياحة والآثار حددت فئات مستثناة من سداد رسوم دخول المتحف وهي:

طلاب المدارس الحكومية فقط حتى مرحلة التعليم الأساسي الحكومية، والأطفال أقل من 6 سنوات بالمجان والكبار فوق 60 سنة وذوي الهمم وأهالي الشهداء.

أسعار تذاكر دخول متحف الغردقة

وكشف «علام» أن أسعار تذاكر دخول متحف الغردقة للمصريين

80 جنيها للفرد

40 جنيها للطالب

على أن يتم السداد بالفيزا كارد ولا يقبل السداد النقدي طبقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بتفعيل منظومة السداد الإلكتروني طبقات لتوجيهات رئاسة الوزراء.

وقالت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن متحف الغردقة أول متحف من نوعه في مصر يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 160 مليون جنيه، ويضم 41 فاترينة عرض للقطع الأثرية ويقع في طريق القرى بمنطقة مبارك 6 جنوب مدينة الغردقة ويفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحا.