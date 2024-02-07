إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 18 حالة بنطاق قرى ومركز الإسماعيلية.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، في بيان، إنه تم اليوم إزالة 18 حالة تعدٍّ على أراض زراعية بمساحة 17 قيراطًا، بينها إزالة 14 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

أسوار ومبان غير مكتملة

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إزالة 4 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 850 مترا مربعا بولاية المحافظة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، مشيرا إلي أن الحملات مستمرة حتي منتصف الشهر بشكل يومي في جميع المراكز والقري.

وتابع «بشارة»، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اول باول لمنع وجود أي تعديات.

وأكد «بشارة»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت علي التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.