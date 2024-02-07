‎شهر شعبان 2024.. «الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع الهلال السبت المقبل

تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهرِ شعبان 2023 لعام 1445 هجريا، بعد غروب شمس يوم السبت المقبل الموفق 29 من شهر رجب، الموافق 10 من شهر فبراير 2024، وذلك بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

شهر شعبان 2024

ومن المقرر، أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان 2024، وإذا تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ الرؤية فإن أول أيام هذا الشهر سيكون يوم الأحد 11 فبراير المقبل، أما إذا لم يتحقق لديها شرعا ثبوت الرؤية فسيكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رجب، والاثنين 12 فبراير هو أول أيام شهر شعبان المبارك.

موعد رمضان فلكيا

وذهبت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب سيكون 29 يوما، وبالتالي فإن أول أيام شهر شعبان 1445 هجريا سيكون يوم الأحد 11 فبراير 2024 فلكيا، كما أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر شعبان سيكون 29 يوما فقط أيضا مثل شهر رجب، وبالتالي فإن موعد شهر رمضان فلكيا سيكون يوم 10 مارس 2024، وسيكون شهر رمضان 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية، وبحسب هذه المواعيد فإنه يتبقى على شهر رمضان نحو 32 يوما، فاللهم بلغنا رمضان.